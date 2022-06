Como escolher o modelo de janela mais bonito para sua casa

Parece fácil, mas não é. Deixar nossa casa do jeito que gostamos, leva muito trabalho de pesquisa e esforço para encontrar boas referências. Pensar nos elementos que farão parte da fachada, é um desafio especial, pois, serão estes elementos que darão carinha que o nosso lar terá. E será nessa carinha que pensaremos quando a distância acontecer, trazendo a saudade de um local que foi desenhado com muito carinho e esforço.

Uma das partes que contribui muito com a aparência da casa, são as janelas. Afinal, quem nunca, na infância, desenhou uma casinha onde as janelas eram os olhos de uma casinha simpática, colorida com lápis de cera? A boa escolha de um conjunto de janelas, contribui não só para que a casa possa ficar mais bela, mas, também, para que o ambiente interno esteja bem ventilado e iluminado. Logo, um cuidado especial deve ser quanto ao posicionamento destas janelas, favorecendo, se possível, os raios de sol da manhã, mais suaves e ótimos para o aquecimento e iluminação do lar. Para isto, conte sempre com a consultoria de um profissional, que fará um estudo completo para as melhores respostas estruturais do seu lar.

A ampla variedade de modelos de janelas no mercado, contribui para boa parte das dúvidas. Existem modelos com os mais diferentes formatos e melhor forma de utilização para cada tipo de estrutura, ambiente e variação climática. Acertar na escolha requer atenção e cuidados, já que, a troca de um modelo escolhido de janela, demanda grande trabalho e quebra de parte da estrutura da casa.

Para falarmos um pouco mais sobre os diferentes modelos de janelas mais comuns no mercado, trouxemos alguns projetos incríveis de nossos profissionais ao redor do mundo. São ótimas referências para que você escolha o tipo ideal de janela para a sua casa, de acordo com a preferência estética e fatores naturais.

Por isso, convidamos mais uma vez você a juntar-se conosco para que encontre as melhores alternativas na organização do seu lar. Temos a certeza de que você encontrará soluções inspiradoras que deixarão a sua casa do jeito que você deseja.

Por isso, venha conosco, anote estas dicas e inspire-se para deixar o seu lar perfeito!