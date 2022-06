Decoração com cactos: o que eles podem dizer sobre a sua personalidade!

Os cactos são elementos considerados como amuletos de proteção. No Feng Shui esta espécie é considerada como purificadores de ambientes e grandes guardiões da casa. Além disso, os cactos também dão um ar exótico no ambiente e são bons aliados para valorizar e acentuar a beleza do seu cômodo favorito da casa. Colocar cactos ao lado da cama, em cima de uma mesa ou em um vaso grande na sala de estar, atrairá bons fluídos para o seu lar.

Agora que você sabe as vantagens de se ter um cacto dentro de casa para fins decorativos, você já pode escolher a espécie que mais lhe agrada de acordo com a sua personalidade. Sendo assim, preparemos este artigo com algumas observações sobre como este tipo de planta na decoração, pode dizer sobre o seu estilo de vida e personalidade.

Confira essas dicas e use cactos na decoração para decorar o seu cantinho com personalidade!