Como guardar sua bicicleta em casa durante o inverno?

A bicicleta pendurada na parede, é muito simples de ser removida, já que este suporte horizontal feito de madeira, possui uma larga superfície de contato e mantém a bicicleta estável e sustentada apenas pelo encaixe do quadro com o suporte. Apesar de não ter o contato direto com a parede, as rodas devem de preferência estarem limpas para evitar qualquer sujeira na superfície.