Refúgio campestre de tirar o fôlego

Quem diria que em pleno século XXI as pessoas encontrariam o caminho de volta para o campo. Sim, cada vez mais pessoas descobrem as vantagens de viver em contato com a natureza e de desfrutar do clima sereno e da tranquilidade da vida no campo. As casas de fazenda têm se tornado cada vez mais um lugar de moradia permanente do que apenas uma opção de férias e para os dias de folga.

Homify desembarca hoje na Índia, em Nova Déli, para apresentar uma casa de campo extraordinária, com arquitetura e formas tradicionais, que exaltam a cultura local, através do uso de materiais naturais, como pedra, madeira, e da integração com a paisagem natural circundante. Localizada na clareira de um bosque natural de árvores frondosas e imponentes, a casa projetada pelo estúdio de Monica Khanna Designs, é composta de espaços inteiramente abertos, que se fundem com o espaço exterior e com a paisagem natural, proporcionando aos moradores uma sensação incrível de imersão na natureza.

Curioso para desvendar todos os encantos e maravilhas desta casa de campo fascinante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa imersa na natureza e cheia de charme e atrações irresistíveis.