Como deixar o hall de entrada mais acolhedor

Quem não gosta de ser bem recebido? Tornar acolhedora a chegada de familiares ou amigos no lar, proporciona para que encontros e reencontros tenham um clima melhor harmonizado e com muita sintonia. Embora o abraço seja sempre a melhor das boas vindas, deixar preparada uma decoração para mostrar o quão agradável é a chegada ao seu lar, faz toda a diferença. Isto porque, em meio à rotina carregada do dia a dia, pequenas gentilezas, como manter flores decorativas para demonstrar carinho ao visitante, torna o visual do seu lar ainda mais agradável.

O hall de entrada é um ambiente pequeno e nem sempre ambientado na maioria das casas. No entanto, seja a entrada pela sala de estar ou por outros espaços com corredores, direcionar um pouco de conforto visual e físico para quem chega, nunca é demais. A importância deste espaço é também fundamental para a personalidade do seu lar, já que, será por este pequeno e transitório ambiente que o visitante poderá sentir como é o clima de sua casa, podendo sentir, inclusive, características de sua própria personalidade.

Portanto, se você ainda não definiu uma boa decoração para o seu hall de entrada, esta poderá ser um excelente momento para definir a característica deste novo espaço do seu lar. Para isso, você não precisará de muitos elementos, afinal, por ser um espaço de transição, a ideia é compô-lo com pequenos detalhes que demonstrem um pouco de quem você é, suas preferências, parte da personalidade e, claro, proporcionar conforto a quem chega, seja com a presença de um simples espelho ou a presença de confortáveis cadeiras.

Assim, se você acha a ideia interessante e já imagina o quanto isto poderá contribuir para deixar o seu lar ainda mais aconchegante, venha conosco e veja algumas inspirações maravilhosas, que deixaram esta pequena parte da casa de um jeito ainda mais especial. Aproveite e inspire-se!