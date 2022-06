Casa de madeira espetacular

Ao olhar ao redor da casa, nós percebemos como o projeto buscou integrar-se à paisagem local, respeitando as construções vizinhas e criando um edifício que dialoga com o seu entorno. A residência possui portanto uma forma tradicional, caracterizada pelo telhado de duas águas. No entanto, as aberturas generosas e inusitadas, como as janelas de canto, situadas no pavimento superior, e o revestimento em madeira deram à residência um aspecto arrojado e uma identidade própria.

A entrada principal se dá através de um caminho sinuoso de pedras, que conduz o visitante à parte posterior do terreno. Este caminho é percorrido contemplando-se a beleza e a delicadeza das flores do jardim, inclusive do canteiro feito de pedras, situado na divisa de fundo do terreno.