Como limpar a bancada da cozinha de um jeito simples e eficiente

Antes de iniciarmos os passos para a limpeza, é preciso ficar atento sobre os produtos que você não deverá utilizar para limpar sua bancada. Manter a bancada sem riscos e brilhantes é essencial para que a sua cozinha mantenha um aspecto sempre interessante. Por isso, nunca utilize materiais químicos e abrasivos, como o vinagre, para fazer a limpeza, pois isto poderá deixar manchas no local. Outro cuidado importante é quanto a utilização do local para fatiar os alimentos. Jamais utilize a bancada para substituir tábuas de carne. Isto poderá trazer riscos e danos permanentes a sua bancada.

Na imagem, a linda cozinha projetada pela arquiteta Graça Brenner, de Porto Alegre (RS), traz a composição com pastilhas com cores claras, deixando uma combinação ótima para a cozinha de conjuntos brancos contrastados com a cor escura do balcão, adaptado com um pequeno cooktop. A escolha por elementos metálicos, como as luminárias e a coifa, deixou o pequeno espaço com uma aparência perfeitamente moderna.