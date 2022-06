Ideias para decoração de interiores divinas!

As cores do ano: rose quartzo e azul claro. A Pantone – empresa norte-americana cujo sistema de cor é referência mundial, elegeu o rosa quartzo como a cor principal deste ano, especialmente na decoração de interiores. Pinte as paredes da sala de estar, da sala de jantar, da cozinha e, especialmente, de seu próprio quarto de rosa quartzo e combine com outras cores complementares que também são preferência: lilás, azul-bebê e verde claro. Brinque com as cores no itens decorativos e roupa de cama.