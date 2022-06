Como colocar um aquário em sua sala de estar?

Um aquário na sua residência, traz calma e tranquilidade, seus aspectos além de decorativos influenciam de maneira positiva no humor e equilíbrio do ambiente. Em algumas culturas, acredita-se que o movimento dos peixes e das plantas funcionam como uma ponto de atenção e de escape de energia, induzindo o observador à atenção meditativa e consequentemente, tornando-se uma fonte de alívio que pode auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares e do stress.

Este elemento dentro de sua casa pode ser encarado como uma atividade de retorno prazeroso, porém que exige esforços e cuidados. Um aquário pode ser de água doce ou salgada, dependendo das espécies que você pretende colocar dentro do recipiente, tanto em aquários apenas com plantas, existe uma tarefa árdua a ser cumprida, que requer envolvimento nos cuidados, assiduidade na limpeza, controle da temperatura, alimentação dos peixes, etc.

Conheça nesta matéria do homify algumas dicas de como o aquário pode ser a peça chave na sua sala de estar e os cuidados necessários antes de escolher este objeto!