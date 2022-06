7 dicas para ter uma casa ecologicamente correta

Mais do que pensar em encontrar soluções eficazes para o meio ambiente, devemos repensar em soluções que estão ao nosso alcance. E este alcance é mais próximo do que imaginamos. Repensar as possibilidades estruturais e de consumos no lar, é contribuir de forma eficaz e contínua para o meio ambiente. E, antes que se pense que atitudes sustentáveis não fazem diferença, é preciso primeiro tentar colocá-las em prática.

As formas de reestruturar o lar com opções mais sustentáveis, são muitas. Desde os telhados aos pisos, existem possibilidades de fazer do seu lar um exemplo ótimo de respeito aos recursos naturais que vêm continuamente sofrendo com o consumo desenfreado do ser humano. O avanço do aquecimento global, o derretimento das calotas polares e o grande número de espécies de plantas e animais sendo extintos, somam números alarmantes que nos colocam à prova sobre qual é o mundo que deixaremos para nossos filhos.

E é de uma forma muito construtiva, educando os seus filhos e familiares desde cedo, que você poderá contribuir para mudar esta situação que preocupa o mundo todo. Respeitar o meio ambiente e até mesmo trazê-lo para perto, como é o caso da instalação de jardins no lar, é, sem dúvidas, ter em prova a transformação incrível que a natureza pode trazer quando utilizada de forma consciente – seja na sua pequena horta ou jardim, ou, ainda, nas telhas de materiais ecológicos.

Para mostrar algumas dicas úteis, fáceis de serem seguida e que farão toda a diferença, trouxemos alguns projetos incríveis que exemplificam os benefícios de optar por soluções sustentáveis no seu lar. Por isso, venha conosco e confira algumas destas dicas, siga as quais puder e não deixe de acreditar que, com um pouquinho de esforço de cada pessoa, podemos salvar o mundo.

