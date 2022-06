6 ideias fantásticas para decorar o escritório em casa!

Os móveis tem uma função importante na hora de fazer a separação do espaço entre os ambientes como o escritório e a sala de estar. Permitindo que a área de trabalho se integre com a decoração do ambiente sem necessitar de paredes ou divisórias. Neste projeto desenvolvido por Piloni Arquitetura, a parede lateral do cômodo possui um armário embutido com um vão onde ficam instalados uma mesa e prateleiras com iluminação, desenhando um escritório com poucas dimensões, mas com extrema organização. O restante do ambiente se transforma em uma sala de estar de estilo campestre, e incorporam no ambiente uma atmosfera delicada e uma incrível sensação de bem estar.