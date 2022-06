Limpe a casa com Feng Shui

Para que haja uma limpeza espiritual nos ambientes, você precisa dar atenção aos detalhes. Procure ter móveis com linhas curvilíneas, pois as pontas interferem na energia circulante. As cores podem ser suaves ou vibrantes, mas estas últimas são mais indicadas para as áreas de convivência, como sala de jantar e estar, mas nunca nos quartos, que devem ter tons pastéis. Além disso, no quarto, a cama deve ter uma cabeceira reforçada e nada debaixo dela, para não interromper a circulação de energia. A cama não deve estar alinhada com a porta, nem encostada na parede que dá para o banheiro. No hall de entrada ou sala de estar, deve-se ter apenas um espelho (o mesmo vale para o quarto) e ele não deve estar voltado para a porta de entrada ou uma janela que dê para uma rua movimentada. Também deve-se ter cuidado com a altura do espelho em relação ao chão: não pode cortar o pescoço nem ficar na altura dos olhos da pessoa.Para proteção da casa, deve-se pendurar um pequeno baguá, o octógono chinês, de 15 cm do lado de fora da porta de entrada, que é a principal por onde entram as energias. Pode ser também um móbile que emita som ou não: sino dos ventos, flautas de bambu, harpas eólicas, carrilhões, tubos de metal, fitas coloridas, bonecos, bichinhos, pedras etc.