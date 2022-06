DIY: decore sua geladeira

Vamos ser honestos, os eletrodomésticos são muito úteis, mas muitas vezes o visual não muito interessante deles dificulta na decoração da cozinha. Sim, os artigos que são confeccionados em branco são clássicos e os feitos em aço inoxidável são elegantes, mas eles não mostram tanta personalidade assim! Por sorte, seus aparelhos – especialmente a sua geladeira – são os principais candidatos dentro da sua residência para receber uma bela reforma estética!

Se você quer camuflar ou mudar a cara de uma geladeira antiga e sem graça, que veio de uma casa anterior ou apenas enfeitar sua cozinha com uma peça descontraída e moderna, vai poder se inspirar em algumas de possibilidades de mudança para este aparato. Alguns detalhes podem deixar a sua geladeira com um toque encantador que vai mudar todo o ar do seu ambiente.

Quando falamos sobre as cozinhas, o primeiro eletrodoméstico que vem à cabeça é a geladeira! Além de ser o mais utilizado neste espaço. As peças atuais já não possuem mais aquela estética vintage e marcante, elas agora são encontradas com visuais puxando para o básico ou neutro. A decoração com geladeiras customizadas vem ganhando muito espaço no mundo do décor, principalmente entre os mais despojados e ousados. Confira o post por completo e inspire-se para inovar em seu lar!