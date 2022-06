Máquina de lavar louça: vantagens e desvantagens de ter uma

Ter tempo de sobra é bom e faz bem. Com tempo livre, podemos nos dedicar melhor a coisas importantes adiadas há algum tempo, ideias que pautam a sua agenda, o reencontro a uma pessoa querida ou, simplesmente, a procrastinação – que, de vez em quando, até que faz bem. Mas, com tantas coisas que nos rondam no dia a dia, as atividades rotineiras no lar nos deixam com ainda menos tempo para ter, finalmente, o descanso merecido, principalmente durante a semana, após o horário do expediente.

Uma das formas de ganhar mais tempo é apelar para as saídas tecnológicas, sempre disponíveis em praticamente qualquer atividade do cotidiano.

Se você enfrenta o dilema da louça na pia todos os dias, sabe bem do que estamos falando. Poucas coisas são menos prazerosas do que encaras a pia cheia de louças que esperam para serem lavadas. Em dias frios, pensar nesta atividade então, é quase impossível. No entanto, há muito tempo a tecnologia entrou na cozinha para ajudar em afazeres domésticos dos quais, geralmente, preferimos deixar para depois. A máquina de lavar louças, inventada em 1850, surgiram com o intuito de revolucionar o tempo que dispomos em uma das atividades cotidianas mais chatas que o dia a dia do lar demanda.

Mesmo tendo mais de um século de invenção e muitas melhorias ao longo do tempo, a resistência pela comprar deste tipo de produto ainda enfrente fortes resistências. Isto porque, embora a atividade de lavar louças não seja tão prazerosa, a maioria das pessoas têm em conta que aumentar os gastos domésticos com energia e água são desnecessários só para lavar a louça. Logo, você que tem pensado muito sobre a possibilidade de adquirir uma máquina de lavar louças, entra no dilema que a maioria das pessoas têm para equipar suas cozinhas: vale a pena ter uma máquina de lavar? É uma ideia vantajosa?

Bem, a máquina de lavar louças é realmente mais eficiente na limpeza dos equipamentos, no entanto, o consumo de água e eletricidade ainda são os pontos que levam desequilíbrio nesta balança. E para ajudar você a responder estas e outras questões, tiraremos nossas dúvidas logo abaixo. Abordando questões básicas sobre o manuseio deste equipamento, você poderá chegar a uma conclusão melhor se vale a pena ou não este tipo de investimento.

Por isso, convidamos você a se juntar conosco mais uma vez, tirar algumas dúvidas a limpo e, ainda, conferir cozinhas maravilhosas projetadas por nossos profissionais. Temos certeza que valerá muito a pena para você ver cada uma destas inspirações e respostas. Venha e aproveite!