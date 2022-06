Como escolher a churrasqueira para um espaço pequeno

Espaços pequenos são ótimos… para grandes dúvidas. Sim, a decoração de espaços onde cada passo é contado, não é nada fácil. Afinal, muita gente já repensou se o metro que sobrava na varanda era ideal para um jardim interno ou para uma churrasqueira para quebrar o galho. Aliás, de galhos em galhos, a decoração do seu lar se tornou uma árvore de boas ideias, e é para colher alguns frutos ótimos, que estamos com este artigo.

Se na dúvida entre o jardim e a churrasqueira, você optou pela instalação da máquina que faz fumaça, mas também deixa a carne no ponto, bem, sabemos que você é mais um dos famintos pelo costume brasileiro que atravessa continentes. Afinal, quem, passeando em países distantes, não sentiu saudades da carninha grelhada com o suave toque do nada suave sal grosso? Sim, a devoção pelo churrasco – seja carnívoro ou vegetariano – está tão presente na nossa cultura, quanto o carnaval. E nisto, estes costumes tem muito em comum: afinal, muitas vezes o carnaval é comemorado com churrascos entre amigos, e o churrasco, de vez em quando, pode ser comemorado com um bom samba.

Mas, mudando de samba para churrasco e de churrasco para uma casa pequena, voltamos ao nosso dilema inicial: o que fazer quando falta espaço, mas sobra a vontade de ter uma churrasqueira? A resposta é: pesquise nossos Livros de Ideias, encontre opções ótimas e não deixe de lado um bate papo sincero com um bom profissional de decoração. As soluções serão tão incríveis quanto você imaginar e poderão ser mais completas do que você pensou. Boas orientações resolvem os dilemas decorativos. Pode confiar.

E para ajudar você a encontrar as soluções que sugestionamos como primeira alternativa, caso tenha faltado espaço em sua cozinha ou varanda, mas a ideia da churrasqueira não deixa você em paz, escolhemos algumas dicas de churrasqueias para pequenos espaços que poderão ajudar você a encontrar inspirações para a solução desejada. Aproveite cada boa ideia presente neste artigo e vá além nas pesquisas aqui no homify. Você encontrará muito do que precisa para chegar às melhores soluções para você e para o seu churrasquinho de fim de semana – quem sabe, ao som do samba.

Venha conosco e inspire-se!