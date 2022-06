Dicas para você escolher o chuveiro perfeito!

Se você está de mudança para uma nova casa, quer reformar o banheiro ou simplesmente pretende comprar um chuveiro novo, a homify dá algumas dicas valiosas de como escolher o melhor modelo para os momentos relaxantes do banho. Porém, se você ama um banho com água super aquecida precisa saber que chuveiros mais potentes gastam mais energia elétrica. Por isso, na hora de comprá-lo, não basta escolher um modelo com etiqueta de eficiência energética ’A” ou “B”, ou seja, é preciso considerar antes de tudo a região em que você mora.

Os primeiros pontos a serem levados em consideração na hora de escolher a ducha é a vazão da água e a potência, se for elétrico. Se você não tiver aquecedor central, seja elétrico, solar ou a gás, seu modelo de chuveiro é o elétrico. Existem três tipos disponíveis: manual, pressurizado e eletrônico. Se você gosta de um banho mais quente, por exemplo, compre com potências elevadas.

Já os produtos próprios para aquecimento, chamados mais comumente de duchas, precisam ser escolhidos pela vazão, que deve ser compatibilizada com a capacidade do aquecedor, em litros. O modelo também é fundamental na hora da compra. Existem diferentes opções de cores e formatos para os chuveiros. Os cromados são muito elegantes e se harmonizam com o metal das torneiras. Para as duchas, no momento estão em alta as quadradas e também as que saem do teto. Algumas possuem bicos autolimpantes, muito práticos para a manutenção.

Confira como escolher o chuveiro ideal para o seu banheiro!