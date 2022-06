Saiba lidar com a saudade vivendo fora

Lidar com a saudade é difícil, mas não impossível! Ao estudar em outra cidade ou estado, mudar-se para uma nova casa ou apenas sair de viagem, você pode sentir saudade do lar. Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra, mas em geral, a saudade pode deixar você angustiado, isolado ou solitário. Você também pode sentir falta até das coisas simples, como seu travesseiro antigo ou do cheiro da sua casinha. Essa situação pode afetar pessoas de todas as idades em quase qualquer circunstância, portanto não fique envergonhado se sentir falta de casa, da família e dos amigos.

Existe uma palavra inglesa bem específica para essas ocasiões: homesickness – você vai ouvir frequência. Ela significa ter saudades de casa e, – do nada, surgirá em você uma sensação de desespero e solidão – talvez porque você esteja lotado de tarefas e provas, ou porque chegou um feriado nacional e os seus amigos nativos viajaram com suas respectivas famílias; talvez porque tenha chegado o aniversário da sua mãe e você não vai participar da festinha. Motivos não faltam para sentir saudades!

O sintoma da saudade é bem maior do que apenas sentir falta da casa em si; ela pode causar uma variedade de sentimentos e efeitos colaterais que podem impactar seu funcionamento diário. Aprender a reconhecer esses sintomas pode ajudar você a descobrir por que está se sentindo do jeito que está e a se ajudar. Procure levar e manter uma vida saudável. Morar no exterior é um desafio e logo que você chegar em casa, acredite a saudade será de partir novamente. Confira as dicas para lidar com o sintoma da saudade!