Vamos decorar o quarto com fotos!

Hoje, praticamente o mundo tira foto e posta nas redes sociais, mas ainda é uma delícia sentar e escolher as melhores fotografias para colocar em um porta retrato. As imagens são decorativas que independente do estilo são sempre charmosas na decoração, pois elas fazem toda diferença na composição de um ambiente. As fotografias demonstram a personalidade de cada pessoa da residência, além de eternizar momentos divertidos e importantes. Uma ótima pedida para decorar o seu quarto!

A fotografia é uma verdadeira arte. E, por que não decorar o seu quarto? Afinal, expor fotos pessoais ou da família pela residência não é aquela coisa exclusiva de avós e tios. O maior desafio é definir o local aonde será exposto, tanto com o posicionamento se for uma composição de quadros como também na altura para que a visibilidade fique correta e de maneira harmoniosa. As molduras também fazem parte desse requisito na hora de organizar o quarto.

Para quem pretende fazer uma composição das fotos em moldura na parede é preciso fazer bom uso desses elementos. É preciso prestar atenção, por exemplo, altura, proporção, tipos, tamanho de parede, etc. Se a parede for grande, ouse e escolha molduras maiores. Agora, se for pequena tente não deixá-la com muitas informações. Confira algumas ideias para decorar o seu quarto com fotos.