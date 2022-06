A mesa de cozinha perfeita

A decoração pode ser o segredo para destacar a sua mesa de cozinha, mesmo que ela seja pequena. Na imagem acima, a mesa branca moderna acompanhada por duas cadeiras vermelhas de linhas igualmente modernas é ressaltada pelo painel ao fundo, com motivo de frutas vermelhas. Cozinhas com copas podem receber mesas que podem ser decoradas com vasos de flores ou fruteiras. Na parede, quadros podem compor com a mesa e as cadeiras enfatizando um determinado estilo. As luminárias também podem ter função decorativa sobre a mesa e destacá-la. Tudo vai depender do espaço de que a cozinha dispõe. Já no caso das mesas tipo bancada, a decoração pode incorporar a própria peça, com a aplicação de azulejos ou ainda pela escolha de cores e materiais diferentes.