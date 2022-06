7 vantagens em decorar com jardins verticais

Mais do que o efeito lindo, as paredes verdes beneficiam o lar com muitas vantagens. Com a organização de diferentes espécies, esta forma de cultivo de plantas oferece uma ambientação natural, integração entre diferentes espaços e uma forma muito charmosa de decorar. Você não sabe o que é parede verde? O conjunto de plantas cultivadas de forma estendida em uma parede é chamada de jardim vertical ou parede verde. Algumas casas utilizam espécies trepadeiras e outras para que os muros possam ganhar um efeito mais natural ao longo de sua estrutura. A diferença da parede ver para a decoração com trepadeiras, é a forma mais ornamental e decorativa de escolher as espécies que estarão ao longa das paredes.

Nem sempre uma parede verde é instalada em todo o espaço da parede. Muitas vezes, as plantas são utilizadas em pequenas áreas, dentro de um espaço suficiente para marcar a decoração. O efeito de paredes verdes é excelente para praticamente qualquer espaço no lar, seja em salas de estar ou banheiros. O que vale é a sua preferência pessoal e a supervisão de bons profissionais.

Além de efeitos visualmente lindos na decoração do lar, a ambientação com parede verde traz inúmeras vantagens, como a menor propagação de ruídos no lar, isolamento térmico no ambiente, servem como filtros de ar e sua manutenção é fácil, já que em sua maior parte, a parede verde é constituída de pequenas plantas com raízes curtas, que não crescem muito ao longo do tempo e oferecem uma poda facilitada.

Para que você saiba um pouco mais sobre as vantagens de decorar o seu lar com a utilização de paredes verdes, ou jardins verticais, trouxemos algumas sugestões fantásticas de projetos realizados por grandes profissionais homify ao redor do mundo. Temos a certeza de que você pensará com muito carinho na instalação deste tipo de jardim, que além de valorizar o imóvel, irá melhorar também a sua qualidade de vida.

Venha conosco, confira algumas inspirações maravilhosas e comece a pensar hoje mesmo em seu projeto!