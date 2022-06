Dicas: como aproveitar o espaço embaixo das escadas

Nos dias que correm, cada vez mais as casas e apartamentos estão sendo construídas com espaços menores por isso, é essencial saber aproveitar bem cada metro quadrado. Até para aqueles que tem espaços de sobra , saber aproveitar cada centímetro do ambiente de maneira criativa pode fazer toda diferença. Existem alguns espaços na casa que podem ser melhor aproveitados com ideias interessantes e criativas, um deles é o vão embaixo da escada. Nele, é possível criar um espaço prático, dinâmico e funcional, pode aliar conforto, criatividade, modernidade e utilidade. Para construir e otimizar este espaço com sabedoria, recomenda-se, avaliar bem o espaço que você tem. Fique atento a detalhes como a estrutura da escada e a altura entre o piso e os degraus. Planeje para que este local seja aproveitado da melhor maneira possível.

As opções são inúmeras! O vão da escada pode ser um local ideal para construir um armário, colocar gavetas, ser um cantinho para leitura, virar um bar ou até um escritório. De forma criativa, é possível criar qualquer cantinho que alimente a necessidade de cada morador, transformando em um ambiente versátil que alie beleza e funcionalidade.

Neste artigo, veja algumas ideias sensacionais para transformar este espaço em um ambiente criativo e interessante na sua casa. Confira!