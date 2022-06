Casa contemporânea cativante

A arquitetura moderna representou uma grande ruptura com a história e a tradição. É verdade que a arquitetura moderna exerce ainda uma forte influência na produção arquitetônica, mas é inegável que a arquitetura contemporânea soube se adaptar às necessidades do nosso tempo. Se a arquitetura moderna representou o fascínio pela indústria e pelas máquinas, caracterizado pelo rigor formal, a arquitetura contemporânea parece mais conectada com a realidade e com as necessidades reais das pessoas. Neste projeto, o rigor formal é combinado com a preocupação com o impacto ambiental e com o custo da obra. O projeto empregou materiais de origem local, de modo a reduzir o impacto ambiental e baratear o seu custo.