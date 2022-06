Design paramétrico: descubra essa tendência!

O futuro chega sempre apressado. A cada segundo que avançamos no tempo, estamos prontos para novas descobertas. Invenções e reinvenções se alternam a todo momento oferecendo sempre uma chance nova de aprendizado para nós. E são estas coisas que fazem a evolução, que nos tiram do lugar e nos colocam sempre a frente de qualquer tempo.

No universo da decoração não poderia ser diferente. Se cada vez mais as construções arquitetônicas avançam nos mostrando todas as novas possibilidades de um universo sempre maravilhoso, não poderíamos fazer por menos quanto ao que escolher para colocar em nosso lar. Afinal, para uma casa ser incrível, basta confiar na habilidade de um bom arquiteto. Mas, para um lar ser incrível, é preciso saber escolher as coisas do seu interior. E como estamos falando de evolução, futuro, arquitetura e decoração, não poderíamos deixar de citar uma tendência que está transformando os lares ao redor do mundo: a decoração paramétrica.

O design paramétrico é feita a partir de elementos desenhados em programas de modelagem 3D. A partir da modelagem utilizando estes programas, o processo de execução fica facilitado, oferecendo como resultado peças com detalhes modernos e futuristas. Este tipo de modelagem vem crescendo cada vez mais no mundo e, sem dúvidas, deve crescer com grande velocidade nos próximos anos, especialmente para acompanhar obras que renovam grandes cidades por meio de trabalhos evolucionistas no universo arquitetônico.

Para que você descubra um pouco mais das possibilidades decorativas utilizando elementos paramétricos, trouxemos algumas soluções excelentes encontradas ao redor do mundo e, que, poderão servir como excelentes referências, caso você deseje ir além na decoração do seu lar.

Venha conosco e aproveite estas ideias. Afinal, se o futuro acontece a todo instante, é preciso estar sempre atento para as novidades que nunca param de chegar para nos inspirar!