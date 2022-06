Como cuidar de plantas dentro de casa

Não é segredo o bem que elas nos fazem. Ninguém duvida o quanto é bom tê-las por perto. Sim, estamos falando das plantas. E sabendo o quanto elas nos fazem bem, tudo o que precisamos é arrumar um espacinho para que a decoração fique ainda mais especial com a presença de um belo jardim.

Para quem é marinheiro – ou melhor, jardineiro – de primeira viagem, é normal que algumas dúvidas fiquem pairando sobre nossas escolhas quando decidimos colocar em prática o plano de adicionar algumas plantas em nossas casas. E para ajudar neste momento, que em algum momento irá acontecer com quem descobre aos poucos o amor pelas plantas, é que trouxemos este artigo hoje.

Embora o cultivo de plantas seja uma atividade de horizonte amplo, com uma infinidade de espécies possíveis de serem cultivadas no interior do lar, a melhor forma de começar este hábito é escolhendo espécies de cultivo fácil e que não demandem muito tempo, como suculentas, cactos, violetas e outras espécies facilmente encontradas. Para isto, não são necessárias muitas ferramentas para os cuidados. Comprando as plantinhas já grandes, tudo o que você precisará é de húmus de minhoca (adubo) e regas de acordo com a necessidade de cada planta. É essencial também que você mantenha no lar um espaço com boa iluminação natural, não necessariamente com luz solar direta, mas disso falaremos em um de nossos tópicos logo abaixo.

Quanto a decoração, existem espécies mais ornamentais, que não florescem, como suculentas, assim como existem outros tipos de espécies floridas, como são os casos de violetas. Seja qual for a sua escolha, a maior certeza é a de que você fará muito bem não só à sua decoração, mas como a si mesmo por ter plantas por perto. Isso porque, além de embelezar o ambiente, o cultivo de plantas é uma atividade terapêutica, que envolve atenção, cuidado e que tem ótimas respostas positivas quando notamos que as plantas estão saudáveis e fortes por causa da atenção que direcionamos a elas.

Por isso, se você tem gostado cada vez mais da ideia de decorar o seu lar com plantas e pretende começar esta atividade com os passos básicos, veja conosco algumas divas muito úteis e que poderão fazer toda a diferença para que as pequeninas cresçam perfeitas em sua casa. Temos a certeza de que você se sentirá recompensado por esta escolha e sua decoração ficará ainda mais especial.

Aproveite mais este artigo, venha conosco e inspire-se!