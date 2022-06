Vale a pena investir em fachadas ventiladas?

Os materiais de revestimento para as placas devem estar de acordo com o estilo do projeto e em alguns casos com a temperatura do local em que este se insere. Em locais com temperaturas muito baixas, o espaço entre as paredes pode ser preenchido com painéis de lã de vidro ou de pedras que funcionam como isolantes. Existem mais de 300 tipos de revestimentos possíveis, com variações de cores e texturas, versáteis e elegantes como o mármore, porcelanatos, cerâmicas, metais ou laminados.