Terapias das cores: como as cores afetam a atmosfera do ambiente

O pink é uma cor muito marcante e, geralmente, remete a ambientes infantis. Engana-se quem pensa que o uso desta cor na decoração é limitado. O pink na decoração pode ser, uma cor chic que transmite elegância e modernidade. Use esta cor ousada em pequenos detalhes, pinte uma parede, ou use nos móveis ou objetos, combinando com outros tons. Veja neste ambiente desenvolvido pelo arquiteto Fernando Roma do Estúdio Roma, a cor pink inserida na parede central da sala de estar, decorada com elementos de estilo rústico, adicionou um efeito maravilhoso e sofisticado na decoração.