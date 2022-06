Guia para ter uma casa arejada

Claro que adicionar mais algumas janelas ou até mesmo uma clarabóia vai permitir que mais luz externa invada o ambiente interno da sua casa, mas isso nem sempre é possível em todas as residências. Nem todos podem pagar por este tipo de reforma, mesmo que muitos que queiram faze-la. Às vezes, simplesmente substituindo janelas antigas por molduras de janelas novas pode-se ter um efeito de luz mais eficaz em uma sala. O vidro das janelas mais antigas podem tornar-se turvos com o passar do tempo, devido a vedações com vazamento e isso faz com que toda janela possa oferecer menos luz através delas. Nesta sala de estar projetada pelo escritório Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores, as janelas ocupam um todo da sala, o que traz um clima aconchegante e agradável no local.