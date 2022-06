6 dicas para organizar a casa

A organização da casa é sempre uma questão em pauta, já que estamos sempre procurando maneiras de facilitar a limpeza e a arrumação dos ambientes. Serviço diário, ela sempre demanda muito tempo que poderia ser mais bem aproveitado em outras atividades.

A primeira regra é ter uma casa fácil de limpar, arrumar e organizar, sem excesso de móveis e objetos, pisos que facilitam a limpeza e a manutenção, entre outras coisas. Outra coisa prática é manter os calçados organizados em um armário ou closet, de modo que o espaço esteja livre de sapatos e sandálias pelo chão.

Um cabideiro no hall de entrada pode ser ótimo para receber os casacos dos moradores e visitantes ou mesmo bolsas e guarda-chuvas. Já os livros e as revistas podem ser organizados em estantes na sala de estar ou no escritório, tirando do meio da casa objetos que não pertencem a outros ambientes.

Já na cozinha, um guarda-louças ou armário planejado pode organizar os pratos, os copos, as xícaras, as travessas e outras peças de uso na cozinha, mantendo-os protegidos contra a poeira e dando um aspecto mais homogêneo ao ambiente. Por fim, a lavanderia deve sempre contar com um cesto para as roupas sujas para que elas não fiquem espalhadas nos quartos ou no banheiro.

São soluções simples, mas eficientes, que colaboram para a boa apresentação da casa e facilitam as atividades de limpeza e a organização dos materiais.

Conheça nossas dicas e as aplique imediatamente. Você vai ver que dão resultados imediatos e contribuem muito para uma casa sempre apresentável e bonita.