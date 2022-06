Uma casa de campo especial

Há muitos lugares para curtir a vida e há também muitas maneiras. As casas de campo são uma das muitas possibilidades de aproveitar os dias de folga e os finais de semana em um ambiente tranquilo e em contato direto com a natureza. Quem é que não gosta de passar uns dias cercado de verde, lagos, paisagens incríveis e o melhor, longe da confusão do trânsito e dos ruídos urbanos?

Homify desembarca hoje no estado do México, para apresentar a Casa Las Moras, cujo projeto de interiores fascinante é assinado pela designer Cláudia Lopez Duplan. A antiga construção existente foi antes inteiramente renovada, a fim de se adaptar às necessidades e gostos dos novos proprietários. As áreas sociais foram reorganizadas e as vistas para os jardins que circundam a residência foram maximizadas. Os jardins, obviamente, também foram repaginados, com destaque para a criação de um lago artificial. No interior da casa foram empregados materiais naturais, madeira, pedra e peles, que deram mais personalidade aos ambientes e uma atmosfera mais aconchegante e natural.

Hora de explorar todos os ângulos desta casa de campo muito especial. Acompanhe-nos nesta visita privilegiada pela Casa Las Moras e aprecie sem moderação todos os seus encantos e detalhes, que fazem desta casa de campo o refúgio mais do que ideal para os dias de férias e folga.