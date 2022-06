Casa de concreto no meio da floresta

Embora sejamos pessoas urbanas, já que a maioria de nós nasceu e cresceu no ambiente urbano, existem outros ambientes onde é possível não apenas viver, mas desfrutar de inúmeros benefícios e vantagens que a cidade não pode nos proporcionar. Há por exemplo quem prefira viver isolado no meio da floresta, para desfrutar dos sons, cheios, das paisagens deslumbrantes e da atmosfera relaxante do campo. E, isto não implica em nenhuma desvantagem do ponto de vista do conforto e da funcionalidade. Algumas casas de campo são tão aconchegantes e práticas, que os moradores se sentem como se estivessem no paraíso.

Homify apresenta hoje uma casa de veraneio impressionante, localizada na Costa Esmeralda, em Pinamar, província de Buenos Aires. O projeto da casa S&S, projetada pelo estúdio Besonías Almeida Arquitetos, seguiu os princípios de austeridade e facilidade de manutenção. A casa é cercada de árvores de uma área de reflorestamento e tira proveito da vegetação e da paisagem natural circundante ao explorar as vistas privilegiadas e a integração espacial. No interior da residência os ambientes são bem iluminados e integrados, de modo a estimular a convivência familiar.

Vamos desvendar juntos todos os encantos e segredos desta casa de veraneio sensacional? Então acompanhe-nos neste passeio pela Casa S&S e confira todos os detalhes e as imagens de todos os ângulos da residência. As fotos são de autoria de Gustavo Sosa Pinilla.