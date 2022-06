Algumas casas são tão bonitas e tão parecidas com os nossos gostos e com a nossa personalidade, que até gostaríamos de levar nossa mudança e nossos pertences para estas casas e simplesmente nos instalar. Como se o fato da casa ser a nossa cara, desse-nos o direito de reivindicá-la. Claro que esta ideia é completamente absurda e só serve para expressar como alguns projetos residenciais espalhados mundo a fora combinam perfeitamente com o nosso estilo de vida e com a casa dos sonhos que construímos em nosso imaginário, não é incrível?

Homify apresenta hoje uma casa de design arrojado e fascinante. Localizada em Zimbali, na África do Sul, a Casa SGNW foi projetada pelo estúdio Metropole Arquitetos e combina design arrojado com materiais naturais, como a pedra, a madeira e a água, que desempenha um papel de protagonista do projeto. Além disto, o uso intensivo do vidro, permitiu a integração dos espaços internos com a paisagem natural circundante, para o deleite e bem-estar dos moradores.

Curioso para explorar todos os ângulos desta casa encantadora em todos os seus detalhes? Então confira a seguir as belíssimas imagens, de autoria do fotógrafo Pitcher Grant, e todos os ângulos e detalhes de uma casa de design arrojado, que os olhos não cansam de admirar.