10 tendências de cozinhas planejadas

A soma de cores é sempre uma tendência ótima para seguir. A mescla facilita a composição do ambiente e traz personalidade. No entanto, você pode deixar para contrastar sua cozinha com apenas uma peça. Foi o que este projeto dos mineiros da Amis Arquitetura, trouxeram nesta cozinha. Com apenas uma peça amarela em meio ao branco do ambiente, a decoração ficou perfeita no planejamento. Tirando totalmente a monotonia de cena. Outro detalhe interessante nos armários, é de como eles se expandem até o teto, não deixando frestas inutilizadas.