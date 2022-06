6 dicas para decorar e cuidar de um minijardim!

Caprichar na decoração é dar mais vida ao lar. Optar por possibilidades que ofereçam resultados transformadores ao lar, faz toda a diferença. E para isto, existem inúmeras opções em estilo, peças, produtos e tipos de elementos. Uma das mais procuradas, fáceis e até mesmo terapêuticas é a escolha de plantas para o lar. Quando você faz esta escolha, o ambiente do seu lar fica mais vivo, o ar melhor filtrado e você passa a ser uma pessoa mais atenciosa.

Muitas pessoas imaginam que a grande dificuldade para a decoração do lar com plantas, é a falta de espaço disponível. No entanto, existem soluções práticas, fáceis e que podem incrementar com muita delicadeza e beleza os diferentes ambientes do lar. Entre estas opções, estão os cultivos de plantas em jardins suspensos, a verticalização de pequenas espécies utilizando a parede e o cultivo em minijardins ou terrários. E é sobre estas duas últimas opções que será o tema do nosso artigo.

Cultivar um minijardim é mais fácil do que parece. Com elementos econômicos e facilmente encontrados, você poderá ambientar o seu pequeno jardim em praticamente qualquer espaço do seu lar. Para isto, os principais elementos de que você precisará, são:

- Um aquário ou recipiente de vidro transparente com cobertura (para o caso de terrários) ou um pequeno recipiente para acomodar o minijardim; álcool e pano limpo; pedriscos; carvão vegetal triturado (para evitar odores e apodrecimento da raiz); espécies pequenas de plantas (musgos, cactos e suculentas); objetos decorativos e borrifador.

Dica: no momento de separar as espécies de plantas, lembre-se de que é ideal ter tipos semelhantes que demandam o mesmo cuidado, como irrigação e adubagem. Em caso de espécies muito diferentes, o seu minijardim corre o risco de não sobreviver por muito tempo.

Quando chegar o momento de colocar os elementos decorativos, como pedras e outros pequenos objetos, lembre-se de utilizar pequenos palitos alongados ou outros objetos que facilitem o manuseio no interior do recipiente, principalmente em casos de recipientes fechados.

Monte o seu minijardim com boa iluminação indireta, principalmente distante do sol, pois, em casos de recipientes de vidros, o calor excessivo poderá transformar o pequeno jardim em uma estufa.

Agora que você já sabe do que irá precisar, é hora de seguirmos com as dicas para que você faça do seu minijardim uma ótima opção para a decoração. Venha conosco para ter em mente ótimas inspirações e, depois disto, solte a criatividade para criar os cenários desejados! Aproveite!