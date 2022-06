A sua casa minimal de sonho!

A claridade é qualidade básica da casa mínima. Ela privilegia as cores claras e neutras, a iluminação que realça ainda mais a claridade, os espaços livres, a transparência do vidro que dá leveza ao ambiente. Não que você não possa ter cor nesses espaços, mas as cores têm que ser suaves, delicadas e em quantidades mínimas, o suficiente para dar personalidade ao ambiente sem romper com a ideia de clareza e fluidez do olhar. Nesta casa projetada pelo arquiteto Carlos Bratke em Brasília e com imagem de Joana França, não apenas a varanda como a sala de jantar enfatizam as cores claras, as linhas retas, as cores suaves, a iluminação limpa, sem excessos, desordem ou caos.