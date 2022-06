7 jardins com formatos incríveis!

Se tem espaço sobrando no lar, por que não decorar? Aproveitar as oportunidades de incrementar e deixar o seu lar mais especial sempre vale a pena. E uma ótima forma de fazer isto, é apostar na presença de um jardim. Seja externo, interno, suspenso ou vertical, a presença de um jardim no lar só traz benefícios. Com a presença das plantas, o seu lar terá um ambiente mais fresco, além de você poder colher no próprio lar, as flores que cultivar os temperos que cuidar e, quem sabe, os frutos que colher. As vantagens são muitas e você só tem a ganhar.

Uma das dúvidas quando optamos pela decoração do lar com um jardim, é o formato que ele poderá ter. Para responder a esta questão, é necessário ter em conta o tamanho do espaço disponível, o local que você escolheu para abrigar as plantas e, claro, as espécies que deseja cultivar. Uma ajuda que fará toda a diferença neste momento, será a consultoria com um profissional paisagista. Este profissional poderá dar os melhores direcionamentos, conforme as condições de sua casa, para que você saiba quais as medidas que deverá tomar para que o seu jardim fique exatamente como você deseja.

Com a intuição de já aguçar a sua inspiração, separamos aqui 7 ótimas referências de projetos de jardins incríveis realizados por alguns dos nossos profissionais. São diferentes tipos de jardins, tanto para a área externa, quanto para pequenos espaços no lar que, certamente, ajudarão você a chegar no formato ideal de jardim para o seu lar. Algumas ideias são direcionadas para espécies floridas, enquanto outras, poderão ser muito úteis caso você deseje plantar e colher hortaliças e temperos.

Por isso, convidamos você a, mais uma vez, ver conosco esta coletânea de excelentes ideias que sempre fazem toda a diferença no lar. Aproveite cada uma destas sugestões, anote as que você mais gostar e comece o quanto antes o seu novo jardim!