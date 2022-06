Como construir um jardim selvagem?

O jardim selvagem é uma alternativa sustentável para você construir um local verde em sua residência . Este termo é caracterizado por priorizar plantas nativas e manter a biodiversidade do local sem intervenções radicais na paisagem. Ao optar por um jardim como este, você ajuda a conservar espécies que pertencem àquele local e combina a arquitetura com o espaço natural do entorno.

A maneira que o homem organiza e interfere nos espaços, pode muitas vezes resultar em perdas para o meio ambiente, reduzir e alterar completamente a paisagem nativa. No entanto, o conceito do jardim selvagem baseia-se na menor interferência possível, preservando e resgatando espécies da flora local. Tal interferência implica na abstenção do uso de fertilizantes químicos e inseticidas, pois desta maneira, preserva-se a existência de uma fauna que se alimenta das plantas.

O homify traz algumas dicas para que se possa combinar a arquitetura de sua residência com alguns conceitos de jardinagem sustentável. Assim você poderá ter o sua pequena floresta em seu jardim e se sentir em equilíbrio com a natureza!