7 decorações lindas com fibras naturais!

O estilo rústico prima por combinações excelentes que somam a presença de elementos naturais, como a madeira, argila e palha. Compor um ambiente com este estilo é apostar na simplicidade e elegância, com referências a móveis presentes, principalmente, em cidades do interior. Com a predominância de cores terrosas ou tons de madeira no ambiente, o estilo rústico dá o toque perfeito para deixar qualquer ambiente ainda mais acolhedor.

Acolhimento e beleza, são, certamente, os adjetivos que definem muito bem este projeto da arquiteta de interiores, Isnara Gurgel, de Natal (RN), que optou pela escolha de luminárias e cadeiras feitas com fibras naturais, somadas perfeitamente com elementos em madeira maciça presente no balcão e nas prateleiras da cozinha. A distribuição de peças decorativas feitas de barro e fibras, complementam perfeitamente a decoração do espaço.