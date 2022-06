6 dicas para manter sua casa aquecida neste outono

As vantagens da utilização de cortinas são muitas. Desde a deixar o ambiente mais discreto, quanto a proporcionar isolamento acústico e controle da iluminação. A escolha correta do tipo de tecido das cortinas pode também ser uma ótima solução para que o frio não invada o seu lar em alguns dias do outono. Para isto, você deverá optar por opções com tecidos mais grossos ou em vinil. Ótimas alternativas como vedação para as janelas, as cortinas certamente deixarão o clima no ambiente perfeito para o outono.

Neste projeto do arquiteto de interiores Márcio Campos, de São Paulo (SP), a utilização de um conjunto amplo de cortinas que utiliza todo o espaço da parede, do forro de gesso ao piso, proporciona um ambiente confortável, com boa iluminação para a sala de TV e perfeito para manter o clima mais aquecido.