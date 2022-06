Um apartamento lindo e de apenas 45 m²

Casa grande não é sinônimo de casa confortável, assim como casa pequena não é sinônimo de praticidade. O equilíbrio ideal entre o tamanho da casa depende da necessidade específica de cada família. Obviamente, um casal jovem sem filhos não necessita do mesmo espaço que uma família com diversos filhos. Este e o caso do Apartamento Bela Vista, um apartamento de 45 m² que foi adaptado para receber um jovem casal sem filhos.

O projeto de interiores ficou sob a responsabilidade do Studio LN, que buscou otimizar o uso dos espaços existentes com soluções simples e criativas e dotar cada ambiente de identidade própria através do uso de mobiliário de design e cores marcantes e do uso de materiais de revestimento sofisticados.

O resultado surpreendente você confere a seguir através das imagens do fotógrafo Alessandro Giraldi, que demonstram que é perfeitamente possível viver com qualidade e estilo em um apartamento compacto, sem prejuízo do conforto e da funcionalidade.