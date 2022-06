Loft perfeito com estilo nova iorquino

Além da laje nervurada da cobertura, as tubulações aparentes, embutidas em eletro-calhas metálicas na cor cinza, também realçam o estilo de loft do apartamento. Porém no lugar das paredes de tijolos aparentes, elementos marcantes no conceito original de loft, as paredes mantêm suas superfícies polidas e brancas. Na sala de estar, o painel de madeira, combinado com o piso de madeira e com o mobiliário de cores neutras cria um ambiente aconchegante e caloroso. Peças icônicas e atemporais do design internacional também integram o décor do apartamento, como a poltrona Barcelona, desenhada por Mies Van der Rohe, em 1929.