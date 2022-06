Metade madeira, metade alvenaria

A residência é composta de dois volumes feitos de alvenaria e de dois blocos revestidos de madeira, sendo um deles com dois pavimentos, cujo piso superior abriga os dormitórios, cinco no total. As janelas verticais são elementos chaves do projeto. Além de dar identidade ao edifício, as janelas foram orientadas para que o interior da casa seja visível de todos os ângulos, de modo a estimular a conexão dos moradores, mesmo se eles não estão no mesmo espaço.

Nesta imagem podemos notar o jardim, situado na parte posterior do terreno, que proporciona vistas agradáveis para quem está na cozinha. O ofício de jardinagem é o passatempo do proprietário, que cuida do jardim com disciplina militar.