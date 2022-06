10 dicas de espelhos para banheiros

Aqui temos mais um espelho de banheiro que se alinha com harmonia a todo o projeto de design planejado para este espaço. Posicionado em um painel de madeira, o espelho está posicionado um pouco à frente da parede, criando a tal ilusão de leveza tão importante no projeto. Com acabamento em branco, o espelho se harmoniza com a cuba e a pia, ao mesmo tempo que cria um contraste com as paredes de azulejos em tons escuros. Um banheiro que traz em seu projeto um tanto de elegância com muito de sofisticação.