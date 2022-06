Uma casa para se sentir nas nuvens

Que tal relaxar em um ambiente amplamente iluminado pela luz natural e inteiramente integrado ao espaço externo? Esta sensação é proporcionada aos moradores em todos os ambientes do living room. O piso laminado roble gris dialoga com a paisagem externa e garante a sensação de aconchego do ambiente. A combinação do mobiliário de estilo clássico e contemporâneo, de cores neutras, realça a sensação de elegância e sofisticação do ambiente. E, as obras de arte complementam o décor do living room.