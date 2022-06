Casa une arquitetura e paisagismo

Construir uma casa é um enorme desafio, que não envolve apenas a preocupação com a estrutura, os materiais e a configuração espacial de cada ambiente. Existem muitos pormenores, que uma vez negligenciados, tornará o sonho da nova casa em uma grande frustração. Portanto, além de todas estas preocupações, é essencial que o projeto arquitetônico também cuide da qualidade dos espaços externos, do jardim e da qualidade da relação entre as áreas externas e internas. Um dos projetos que mais agregam qualidade ambiental e beleza ao projeto arquitetônico é o projeto de paisagismo.

Homify apresenta hoje uma casa lindíssima, transparente e cercada de jardins exuberantes e encantadores, que incrementam as vistas e a qualidade ambiental dos ambientes. Localizada na cidade de Merida, no estado de Yucatan, no México, o projeto da Casa O44, realizado pelo estúdio P11 Arquitetos, buscou o equilíbrio entre funcionalidade, segurança e habitabilidade. A grande atração do projeto é o paisagismo e a relação harmoniosa entre os espaços internos e externos, uma vez que toda a casa abre-se para os jardins. Além disto, há muitas outras atrações.

Confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa O44 e descubra todos os encantos desta casa mexicana que esbanja funcionalidade, elegância e equilíbrio entre espaço habitável e natureza, a verdadeira protagonista da decoração.