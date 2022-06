Casa de tijolinhos de conto de fadas

Esta sala no segundo pavimento é dedicada às tradições sul-coreanas. Por esta razão, o espaço adquire uma atmosfera litúrgica, quase sagrada. O ambiente é um interpretação contemporânea da Hanok, construções tradicionais típicas do país. Além da estrutura de madeira aparente da cobertura, painéis de madeira tradicionais e móveis de madeira tradicionais, com acabamento impecável e pinturas cenográficas ressaltam a atmosfera tradicional e o estilo atemporal do ambiente.

A privacidade é um elemento bastante valorizado na vida cotidiana das famílias sul-coreanas. As janelas e aberturas discretas, incluindo as claraboias instaladas nas laterais do telhado de duas águas evidenciam este modo como os moradores valorizam a privacidade. As janelas servem apenas para permitir a entrada controlada de luz natural e para emoldurar, com precisão, alguma vista para o espaço exterior.