Casa de tijolinhos com décor incrível

Nossa casa é o lugar da conciliação de todos os gostos da família, não é verdade? Nela todos têm espaço, inclusive as crianças e adolescentes desta nova geração, que já crescem acostumados a opinar e fazer valer suas vontades. Decorar uma residência familiar é uma missão difícil, que requer além de sensibilidade e criatividade, uma certa habilidade conciliadora, para que no fim, a casa expresse verdadeiramente a personalidade de toda a família e cada membro se sinta identificado com o ambiente ao seu redor.

Homify apresenta hoje uma residência familiar, cujo projeto de interiores conciliou o gosto e a personalidade de todos os membros da família, para que cada pessoa se sentisse em seu universo particular, circunscrito em um universo maior, o universo da família. A casa está situada em Eindhoven, no sul da Holanda, e o projeto de interiores ficou a cargo do estúdio Baas Kleinbloesem. Apesar do estilo tradicional da edificação, o projeto de decoração buscou criar soluções simples e personalizadas que tornassem cada ambiente em um espaço familiar, aconchegante e funcional.

Curioso para beber nesta fonte de inspiração holandesa? Então confira a seguir mais imagens e detalhes desta casa de aspecto tradicional que com um toque de sensibilidade e irreverência dado pelo projeto de interiores, resultou em um lar com ambientes práticos, acolhedores e despojados, do jeito que os moradores desejavam.