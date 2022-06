Dicas para decorar salas pequenas

Neste belo projeto do estúdio Amanda Pinheiro Design de Interiores, temos uma sala pequena que aproveita todo seu espaço de forma inteligente. Começamos pela mesa de centro, uma peça elegante e sóbria que domina o espaço com sofisticação. As paredes de tons leves contrastam com o conjunto de móveis, um sofá de tons escuros e duas poltronas com padronagens coloridas sobre fundo branco. A persiana faz com que a luz entre de forma suave e difusa, sem contar o belo trabalho de iluminação com spots embutidos no gesso. Como está, a decoração desta pequena sala promove não apenas a proximidade entre as pessoas, mas uma sensação de aconchego e segurança.