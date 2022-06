TOP 5: Casas simples e interiores incríveis!

A equipe do homify é formada por profissionais que possuem verdadeira paixão por arquitetura e design de interiores. Adoramos trazer toda a semana uma seleção com os TOP 5 projetos mais visitados, mais lidos e mais queridos da semana. Verdadeiras inspirações com um grande valor de transformação de antigos conceitos que possamos ter. Sem dúvida uma mais linda e criativa que a outra!

Neste domingo espetacular, convidamos nossos leitores a descobrir esta maravilhosa seleção, com ideias surpreendentes e estéticas para todos os gostos. Desta vez, passearemos por casas que oferecem um elemento cada vez mais procurado em arquitetura: a simplicidade!

É isso mesmo! Seja em relação à fachada, às linhas estéticas, à forma de construção ou materiais, este elemento nos remete às origens e tradições, implicando em conforto e qualidade de vida na certa. Longe de serem grandes mansões ou ideias milionárias, estas inspirações certamente serão capazes de cativá-lo, renovando seus conceitos sobre arquitetura e injetando uma porção de entusiasmo.

Ou seja, não há como não amar esta seleção. Aproveite este passeio pelo melhor da semana e aproveite para reunir para si as ideias que mais se encaixam em seus nossos sonhos de lar perfeito. Vamos começar?!