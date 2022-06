10 mesas de jantar super encantadoras!

Começamos nosso artigo com esta mesa de jantar com um inegável ar vintage. Vamos ser sinceros: não parece que estamos em alguma série dos anos 60? Esse delicioso clima de nostalgia ganha um tom de sofisticação e inteligência no contraste exibido entre as cadeiras de tom amarelo vivo e as pelas em madeira. Os 6 lugares da mesa equilibram-se em harmonia com todo o ambiente, que respira simetria e leveza. As luminárias sobre a mesa completam este conjunto de mesa e cadeira com elegância e vivacidade.