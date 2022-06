10 quartos de casal que vão inspirar você

Provavelmente o local mais íntimo e pessoal de uma residência, o quarto de casal deve atender a diversas necessidades dos moradores, que vão além do conforto e da segurança. É no quarto de casal que as pessoas começam e terminam o seu dia – por isso mesmo, precisa ser um ambiente capaz de evocar as sensações mais profundas e positivas da pessoa. Queremos um quarto que acolha, que permita ficar até altas horas lendo um livro de forma tranquila, assistindo a um programa de televisão de forma relaxada e que – claro – garanta a intimidade do casal, tudo isso com uma decoração que traduza a personalidade e o estilo de cada um.

Neste artigo do homify, daremos uma olhada em 10 quartos de casal que certamente servirão de inspiração para você. Venha conosco!